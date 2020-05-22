В условиях пандемии члены региональной Общественной палаты продолжают свою работу

Режим ограничений, связанный с опасностью распространения коронавирусной инфекции на территории Мурманской области, не позволяет Общественной палате проводить публичные встречи и мероприятия, поэтому она продолжает свою деятельность в дистанционном режиме.

Члены региональной палаты принимают обращения от граждан и оказывают необходимое содействие в решении возникающих вопросов.

Также Общественная палата принимает участие в обсуждении законопроектов, многие из которых направлены на поддержку предпринимателей, которые оказались особенно уязвимы в условиях пандемии. Правительство Мурманской области оперативно реагирует на происходящие изменения и незамедлительно принимает решения, направленные на поддержку тех отраслей экономики, которые в наибольшей степени пострадали в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Только за апрель-май текущего года Общественная палата провела экспертизы и согласовала около десяти законопроектов. В том числе: «Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения», «О налоге на имущество организаций», «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области» и другие.

Внимание региональной палаты направлено на развитие некоммерческого сектора и поддержку социально ориентированных НКО в регионе. Палата принимает участие в мониторинге исполнения поручений Президента Российской Федерации, результаты которого будут направлены в Общественную палату Российской Федерации для выработки конкретных предложений по поддержке НКО условиях пандемии, сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области.