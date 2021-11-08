В условиях пандемии COVID-19 предприниматели Мурманской области могут получить региональную и федеральную финансовую поддержку

О мерах поддержки предпринимателей Мурманской области в условиях пандемии коронавирусной инфекции сегодня на оперативном совещании в правительстве региона сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Новая мера вводится для детских развлекательных центров и игровых комнат. Это финансовая поддержка в размере одного северного МРОТ в размере 29422 рубля на каждого сотрудника согласно штатной численности. Финансовая поддержка будет предоставляться за весь период приостановления деятельности до момента снятия ограничений.

«Планируемая дата приёма заявок – 22 ноября, заявки будут приниматься до 10 декабря. Оператором традиционно выступит некоммерческая микрокредитная компания «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области», - пояснила вице-губернатор.

Кроме того, детские развлекательные центры и игровые комнаты могут получить 100% компенсацию понесенных затрат по уплате коммунальных и арендных платежей.

Предпринимателям из Мурманской области также доступна федеральная поддержка, в том числе гранты предпринимателям и некоммерческим организациям на восстановление деятельности. Прием заявок осуществляется с 1 ноября до 15 декабря 2021 года. Подать заявление можно в личном кабинете на сайте Управления Федеральной налоговой службы. Деньги поступят заявителю в течение восьми рабочих дней, размер гранта составит один федеральный МРОТ на каждого работника.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, ещё одна мера поддержки – льготный кредит на условиях 3% годовых на 18 месяцев, из которых первые 6 месяцев можно не выплачивать. После этого предприятие еще в течение 12 месяцев сможет погашать кредит равными долями по льготной ставке. В программе участвуют более 30 банков по всей стране, период заключения кредитных соглашений продлится до 30 декабря 2021.

«Правительство региона находится в постоянном взаимодействии с бизнес-сообществом, и, если возникнет необходимость, новые меры поддержки будут проработаны и введены в максимально оперативный срок», - отметила Ольга Кузнецова.