В условиях, приближенных к боевой обстановке: с морскими пехотинцами Северного флота проведено занятие по боевой подготовке

На одном из полигонов в Печенгском округе Мурманской области военнослужащие гвардейского соединения морской пехоты Северного флота отработали ряд учебно-боевых задач.

В ходе занятия по боевой подготовке военнослужащие выполнили боевые стрельбы из автоматов, пулемётов, снайперских винтовок, подствольных и ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7 по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

Подготовка подразделений морской пехоты проводится по специальным программам обучения, адаптированным к реальным условиям современного боя.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, особое внимание уделяется психологической подготовке военнослужащих, от которой во многом зависит исход современного боя. Инструкторы, проводившие занятие, стремились воссоздавать на полигоне условия, приближенные к боевой обстановке.

Фото: https://mil.ru/news/b6ba087f-9347-4ca0-9da2-8ba04e064b58