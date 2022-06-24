В условиях санкций развитие собственных транспортных коридоров необходимо для роста отечественной экономики – Андрей Чибис

23 июня заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. В нём принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Ключевыми вопросами повестки стали формирование транспортных коридоров и развитие Северного морского пути. Эти задачи включены в стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

Андрей Чибис подчеркнул, что для Северного морского пути регион имеет приоритетное значение: Мурманский морской порт входит в пятёрку крупнейших по объемам грузооборота в России и является базой самого мощного в мире атомного ледокольного флота, который обеспечивает круглогодичную бесперебойную навигацию и занимает лидирующее положение по привлечению инвестиций в Арктике.

«В условиях санкций развитие собственных транспортных коридоров необходимо для роста отечественной экономики. Мурманск как стартовая точка Северного морского пути способен обеспечить повышенный объем грузоперевозок, для этого нам важно завершить строительство объектов Мурманского транспортного узла по намеченному плану», – отметил Андрей Чибис.

По словам губернатора, благодаря строительству порта «Лавна» и железнодорожных подходов к нему Мурманск станет мультимодальным транспортным логистическим хабом, который обеспечит удобную доставку грузов на Восток, что особенно важно в условиях санкционного давления. Одновременно это повлечет строительство еще двух портов благодаря проложенной железной дороге. Строительство дальних железнодорожных подходов идет согласно графику. В настоящее время рассматривается вопрос выделения дополнительного бюджетного финансирования на завершение строительства ближних подходов. Проект комплексного развития мурманского транспортного узла позволит увеличить перевалку грузов до 80 млн тонн в год к 2030 году.

Ещё одной точкой роста не только для нашего региона, но и для всей страны является развитие судоремонта в Мурманской области. На заседании Госкомиссии Андрей Чибис выступил с инициативой о необходимости перевооружения судоремонтных заводов.

«Модернизация позволит в полной мере использовать те компетенции, которые годами наращивались в Кольском Заполярье. В нашем регионе возможно оказание полного цикла услуг судоремонта», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис отметил, что хорошим подспорьем для развития этой основополагающей отрасли с масштабным инвестпотенциалом стало действие беспрецедентных арктических мер государственной поддержки, предусматривающих предоставление налоговых льгот и преференций. Немаловажно, что более 50 % объёма выполненных работ и услуг на территории региона приходится на предприятия оборонно-промышленного комплекса Мурманской области, интегрированных в структуру АО «Объединенная судостроительная корпорация» (АО «ОСК»). Также в регионе задействованы предприятия малого и среднего бизнеса, которые в совокупности могут выполнять большую часть комплекса судоремонтных работ. Также правительством Мурманской области был подготовлен ряд предложений в части изменения условий финансирования проектов со стороны Фонда развития промышленности, распространив его финансирование не только на производство конечной продукции, но и оказание услуг в части судоремонта. Предложение было принято в работу федеральным правительством.

Обширная материально-сырьевая база – важнейшая точка роста Мурманской области. Кольское Заполярье обладает масштабными природными ресурсами. В недрах земли сосредоточены около 1000 минералов, представляющих большую часть элементов таблицы Менделеева.

«Для Мурманской области сейчас особенно актуален вопрос добычи лития. Работаем над тем, чтобы это направление не только обеспечивало потребности страны, но и приносило максимальную экономическую пользу нашему региону», – заключил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, более 50% всех запасов лития находится именно в Мурманской области. Кроме того, доля в общероссийском производстве апатитового, нефелинового и лопаритового концентрата составляет 100%, 95% приходится на никель. Также в регионе реализуется проект по освоению месторождения платиноидов. Помимо этого, в Кольском Заполярье возможно добывать родий, палладий, платину, медь, золото. По инициативе областного правительства снижен коэффициент расчета стартового платежа на недропользование, а также введён ряд других льгот. В нынешних экономических условиях открытие и развитие новых месторождений – одна из ключевых компетенций региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/