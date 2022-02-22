В условиях турбулентности мировой геополитической обстановки развитие побратимского сотрудничества приобретает особое значение – Евгений Никора

Состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству. Мероприятие, которое вёл председатель данного комитета, вице-спикер регионального парламента Евгений Никора, прошло на базе Мурманской областной Думы в режиме онлайн. В нём приняли участие законодатели Республик Карелия и Коми, Ленинградской, Архангельской, Новгородской, Калининградской областей, Санкт-Петербурга.

Парламентариев приветствовал председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. Он отметил, что, несмотря на сложности периода, связанного с пандемией, суть взаимодействия парламентариев Северо-Запада и, главное, результаты работы на благо земляков остались неизменными: «Комитет по межпарламентскому сотрудничеству был и остаётся авторитетной площадкой для обсуждения очень актуальных в наше непростое время вопросов и одним из ответственных направлений работы законодательной власти. Есть общие задачи, над которыми необходимо работать, в том числе, на региональном уровне власти».

В рамках заседания обсудили и вопросы международной повестки. Евгений Никора подчеркнул, что в прошлом году к России на период до 2023 года перешло председательство в Арктическом Совете. Это межправительственный форум высокого уровня, центральный формат для развития сотрудничества арктических государств, ведущая межправительственная площадка для деполитизированного диалога. Под эгидой российского председательства запланировано к проведению более 100 международных арктических мероприятий в гибридном очно-заочном формате. Все они вошли в план, утвержденный председателем правительства Российской Федерации. Многие из этих мероприятий пройдут на территории субъектов Северо-Запада России, и представители Парламентской Ассоциации Северо-Запада России могут принять в них самое активное участие.

В центре внимания был вопрос о роли субъектов Северо-Запада России в интеграционных процессах с Республикой Беларусь. Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправления и делам Севера Андрей Шевченко обозначил важность изучения опыта взаимодействия на муниципальном уровне. Также говорилось об опыте и перспективе сотрудничества в тех сферах, которые могут обеспечить развитие регионов как в России, так и в Республике Беларусь. В частности, расширяется сотрудничество в гуманитарной сфере, образовании, экономике. Отмечена необходимость развития торгово-экономических, транспортных, туристических связей.

О работе исполнительных органов государственной власти субъектов Северо-Западного федерального округа в сфере социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан рассказал начальник Управления анализа, прогноза и работы с иностранными гражданами Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России) Иван Власов. Отмечалось, что проблема актуальна практически для всех субъектов Северо-Запада России, на территории которых реализуются крупномасштабные проекты, для практической реализации которых привлекаются иностранные граждане из бывших союзных республик. И задача государства - ориентировать мигранта на бесконфликтное пребывание на территории России.

Евгений Никора проинформировал о сотрудничестве городов-побратимов. Он отметил, что в этом году исполняется 78 лет с того момента, как город Сталинград и английский город Ковентри дали старт движению породненных городов. «С количественным ростом побратимских связей происходило дальнейшее обогащение их содержания. У каждого из городов накапливался свой опыт. Наряду с разнообразными формами сотрудничества в области культуры, спорта, народного искусства активно развивалось сотрудничество в области образования, туризма, в социальной и коммунальной сферах, в области экологии, науки, - сказал Евгений Никора. - Муниципальные образования Мурманской области имеют соглашения о сотрудничестве с почти 50 городами из 13 стран мира. В 2022 году в Мурманской области будет отмечаться сразу несколько круглых дат, имеющих отношение к побратимскому движению: 50-летие подписания соглашения о побратимских связях между Мурманском и Лулео, 60-летие подписания соглашения о побратимских связях между Мурманском и Рованиеми, 50-летие соглашения о побратимских связях между Мурманском и Тромсё, 50-летие первого соглашения о дружбе между Печенгским районом и коммуной Сёр-Варангер. К этим датам запланированы обмены делегациями, интерактивная выставка литературы «Города-побратимы Мурманска», фестиваль спорта «Гольфстрим», приграничный семинар и другие мероприятия. На мой взгляд, именно в условиях турбулентности мировой геополитической обстановки развитие побратимского сотрудничества приобретает особое значение, поскольку способствует укреплению доверия и взаимопонимания на уровне граждан и общественных объединений».

Участники заседания обсудили эффективность побратимского сотрудничества в нынешних реалиях, его приоритетах и перспективах. Важность восстановления партнерских связей подчеркнул и представитель Ассоциации «Породнённые города» Михаил Мартынюк.

Парламентарии рассмотрели вопрос о роли законодательных органов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, в межрегиональном экономическом сотрудничестве.

С докладом выступил председатель комитета Законодательного Собрания Республики Карелия по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Леонид Лиминчук.

Отмечалась значимая роль межрегионального экономического сотрудничества на Северо-Западе, а также огромное количество задач по ряду направлений развития экономики. Исполнительная власть реализует их в тандеме с законодательной властью, максимально вовлекая парламентариев в эту важную работу. В числе актуальных направлений экономической деятельности с участием законодателей говорилось о проектах повышения доступности транспортных коммуникаций в пределах Северо-Западного федерального округа, о формировании совместных туристических маршрутов.

В ходе обсуждения планов работы комитета было высказано предложение о возможности проведения в этом году совместных заседаний профильных комитетов ПАСЗР по арктической тематике. Также отмечена необходимость активнее задействовать в межпарламентском сотрудничестве молодых парламентариев. Заместителем председателя данного комитета ПАСЗР избран депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин.