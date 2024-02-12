В условиях заполярного мороза Кольская АЭС работает в стабильном режиме

Обильные снегопады, сильный ветер понижение температуры до -37оC в Заполярье никак не отразились на стабильности работы Кольской АЭС - крупнейшего энергетического предприятия Мурманской области. Низкие температуры на Кольском полуострове установились в первые дни нового года и, согласно прогнозам метеоролических служб, продержатся до середины февраля.

Все четыре энергоблока КАЭС несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Нагрузка станции составляет 1600 МВт.

«Для успешного прохождения периода холодов на Кольской АЭС ежегодно реализуется план мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период. Проводится подготовка специальной и автотранспортной техники, грузоподъёмных механизмов, очистка оборудование от снега и льда. Осуществляется более тщательная проверка системы вентиляции и работы технологических систем, усиливается контроль за тепломеханическим оборудованием и увеличивается количество обходов. Как и в прошлом году, мы проходим зиму стабильно, надежно обеспечивая потребителей электрической энергией», - прокомментировал главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.