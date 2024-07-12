В успешном завершении капитального ремонта теплосетей в Североморске сомнений нет

В ЗАТО г. Североморск продолжается масштабный капитальный ремонт теплосетей, что позволит повысить надежность и качество тепло- и горячего водоснабжения.

Как сообщает администрация муниципалитета, к подготовительным работам подрядчики приступили ещё в апреле, ведь за летние месяцы им нужно успеть заменить примерно 10 километров тепловых сетей в разных частях города. Самый протяжённый участок приходится на ул. Полярную. Здесь работы находятся в высокой степени готовности.

- Жители уже могут видеть, что восстановление наружных тепловых сетей практически выполнено. Продолжаются работы в подвалах домов, производится изоляция собранных трубопроводов, комментирует директора филиала АО «МЭС» «Североморские теплосети» Сергей Варламов.

На остальных объектах работа также активно ведётся. Так, на участке улиц Советская - Северная Застава демонтированы трубы. Подрядчик приступает к зачистке лотков. Дальше – сварочно-монтажные работы. На участке улиц Советская - Падорина ведётся вскрытие тепловых сетей. Здесь запланирована заменена большого участка длиной 700 метров.

– Все идёт по плану. У нас особых опасений нет, что будут какие-то срывы сроков, - заверяет Сергей Варламов.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/16216-v-zato-severomorsk-prodolzhaetsya-masshtabnyy-kapitalnyy-remont-teplosetey/