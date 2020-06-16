В валютный рынок вмешался коронавирус

Цены на нефть сегодня утром слабо снижаются из-за опасений, что рост заражений COVID-19 во всем мире может затормозить рост спроса на топливо, свидетельствуют данные торгов. 15 июня число случаев заболевания коронавирусом возросло до 8 миллионов во всем мире. Число зараженных резко возросло в Латинской Америке, в то время как США и Китай также сталкиваются с новыми вспышками.

Однако надежды на то, что сокращения добычи могут быть продлены, сдерживают снижение котировок. Так, поддержку ценам оказали слова министра энергетики ОАЭ. Сухель аль-Мазруи в понедельник выразил уверенность в том, что все страны ОПЕК+ будут выполнять взятые на себя обязательства сократить нефтедобычу в рамках достигнутых ранее договорённостей альянса. Он также отметил, что есть признаки того, что спрос на нефть растёт, поскольку все больше стран ослабляют карантин.

«Возобновившийся оптимизм в отношении того, что сокращения добычи ОПЕК+ могут остаться в силе, если мы увидим, что усиление опасений по поводу второй волны (заражений. - Ред.) приведет цены на нефть к свободному падению», — сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка «OANDA».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 69,6439 рубля. По отношению к последней сделке 15 июня доллар вырос на 6,64 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 75,11 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 27,72 копейки и составил 78,9972 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, подешевел. Снижение составило 14,79 копейки.