В Варзуге есть объект культурного наследия «Дом купца Кагачева И.Е.», сведения о котором содержатся в ЕГРН

«На сегодняшний день 134 объекта культурного наследия на территории Кольского полуострова внесены в ЕГРН, из них 7 – федерального значения и 124 – регионального значения», – сообщила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Среди учтённых в реестре недвижимости объектов есть памятник истории и культуры «дом купца Кагачева Ивана Евдокимовича», расположенный на левом берегу села Варзуга по улице Никольская, 9.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, дом был построен в 1904 году. После переезда купца Кагачева И.Е. в соседнее село он был передан под школу, которая работала на протяжении многих десятилетий, до конца XX века.

В 2000 году дом пришёл в негодность и подлежал разбору на дрова. Сохранился он благодаря жителю Варзуги Петру Заборщикову, который несколько лет проводил ремонтно-реставрационные работы и в 2010 году организовал в нём музей поморской истории и культуры. Сегодня это Центр по охране поморского культурного наследия, где представлены предметы быта поморов вековой давности и старше, различные древние находки, фотографии, картины, орудия труда, оленеводческие костюмы и многое другое.

«Одна из важнейших задач регионального правительства – выявлять и сохранять уникальные памятники истории и культуры. Дом купца Кагачева И.Е., относящийся к началу XX века, является объектом деревянного зодчества на Кольском Севере. На сегодняшний день здание включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и поставлено под государственную охрану», – отметил первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.