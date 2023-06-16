В Варзуге проходит фестиваль северных хороводов «Поморские кружания»

16 и 17 июня впервые в старинном поморском селе Варзуга проходит фестиваль северных хороводов «Поморские кружания». Сегодня в Доме культуры Варзуги организованы «Поморские бесёды» с играми, хороводами, народными песнями.

17 июня в 14.00 на Успенской стороне в «Назарке» стартуют мероприятия фестиваля «Поморские кружания». В программе –концерт творческих коллетивов, различные игры и хороводы. В празднике примут участие 7 коллективов из Варзуги, Умбы, Санкт-Петербурга, Северодвинска, сёл Княжая губа и Междуречье.

Фото: https://gov-murman.ru