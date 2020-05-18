В вечернее время в Мурманске будет проводиться дезинфекция общественных пространств

Сегодня в целях обеспечения мероприятий по дезинфекции общественных пространств в Мурманске, а также в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции будет организовано проведение обработки улично-дорожной сети.

Как сообщает администрация областного центра, дезинфекция будет проводиться по маршрутам:

- просп. Ленина (от магазина «Молодёжный» до пересечения с ул. Карла Либкнехта);

- просп. Кирова (от магазина «Молодёжный») - ул. Шмидта - ул. Коминтерна;

- ул. Карла Либкнехта (от просп. Ленина до Нижнеростинского шоссе).

Также будет проводиться дезинфекция посадочных площадок остановок общественного транспорта.

Время проведения работ - с 19.00 до 22.00.