В Великом Новгороде проходит очередная конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России

Мурманскую область представляют глава регионального парламента Сергей Дубовой, руководитель аппарата областной Думы Алексей Рыбакин.

В центре внимания парламентариев - вопросы законодательного регулирования социальной, налоговой, бюджетной сфер, ЖКХ и здравоохранения и другие.

В частности, по инициативе Мурманской областной Думы планируется обсудить обращения в федеральный центр по ряду актуальных проблем. В одном из них идёт речь о законодательном решении вопроса о запрете на взимание комиссии при внесении физическими лицами платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Также депутаты Мурманской области считают необходимым оплату медицинским организациям фактически оказанных услуг (сверх плановых объёмов медицинской помощи) в 2020 году в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования.