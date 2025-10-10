В Великом Новгороде прошло заседание постоянного комитета ПАСЗР по делам Севера и малочисленных народов

В его работе принял участие депутат Мурманской областной Думы Александр Клементьев.

Парламентарии поддержали инициативу Мурманской областной Думы об обращении к федеральным органам власти о внесении изменений в Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза в части назначения досрочной страховой пенсии по старости.

Причиной инициации такого обращения послужили отказы жительницам региона, имеющим двух и более детей, в назначении досрочной страховой пенсии по старости, поскольку один из детей родился на территории Республики Беларусь. С 1 января 2021 года пенсионное обеспечение лиц, проживающих на территории Российской Федерации и Республики Беларусь и являющихся их гражданами, осуществляется в соответствии с Соглашением о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года.

Данное Соглашение не содержит специальных норм, предусматривающих установление досрочных пенсий с учётом наличия детей, что даёт основание Отделениям Фонда пенсионного и социального страхования России отказывать заявителям. Вместе с тем, суды часто встают на сторону истцов, обратившихся за досрочным назначением пенсии.

Инициаторы обращения считают необходимым дополнить Соглашение между государствами-членами ЕАЭС и учитывать детей, имевших гражданство государств-членов Евразийского экономического союза и ставших гражданами Российской Федерации, при досрочном назначении пенсионного обеспечения по старости. Парламентарии подчеркивают, что таким образом будет обеспечена социальная справедливость для женщин, имеющим необходимый стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, родившим и воспитавшим двух и более детей – граждан России.

Документ будет вынесен на обсуждение Конференции ПАСЗР, которая пройдёт 23 октября в Санкт-Петербурге.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33223/