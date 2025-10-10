Народный фронт проводит опрос россиян, посвящённый работе общественного транспортаВ Мурманской области стало труднее найти работу: вакансий меньше, конкуренция — выше
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.10.25 14:30

В Великом Новгороде прошло заседание постоянного комитета ПАСЗР по делам Севера и малочисленных народов

В его работе принял участие депутат Мурманской областной Думы Александр Клементьев.

Парламентарии поддержали инициативу Мурманской областной Думы об обращении к федеральным органам власти о внесении изменений в Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза в части назначения досрочной страховой пенсии по старости.

Причиной инициации такого обращения послужили отказы жительницам региона, имеющим двух и более детей, в назначении досрочной страховой пенсии по старости, поскольку один из детей родился на территории Республики Беларусь. С 1 января 2021 года пенсионное обеспечение лиц, проживающих на территории Российской Федерации и Республики Беларусь и являющихся их гражданами, осуществляется в соответствии с Соглашением о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года.

Данное Соглашение не содержит специальных норм, предусматривающих установление досрочных пенсий с учётом наличия детей, что даёт основание Отделениям Фонда пенсионного и социального страхования России отказывать заявителям. Вместе с тем, суды часто встают на сторону истцов, обратившихся за досрочным назначением пенсии.

Инициаторы обращения считают необходимым дополнить Соглашение между государствами-членами ЕАЭС и учитывать детей, имевших гражданство государств-членов Евразийского экономического союза и ставших гражданами Российской Федерации, при досрочном назначении пенсионного обеспечения по старости. Парламентарии подчеркивают, что таким образом будет обеспечена социальная справедливость для женщин, имеющим необходимый стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, родившим и воспитавшим двух и более детей – граждан России.

Документ будет вынесен на обсуждение Конференции ПАСЗР, которая пройдёт 23 октября в Санкт-Петербурге.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33223/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Где в России самые высокие пенсионные ожидания?-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 65 копеек, доллар потерял 22 копейки-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Сенаторы собираются разрешить производство консерв из печени трески на судах прибрежного рыболовства
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»