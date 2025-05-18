В Великом Новгороде прошло заседание постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству

В его работе приняли участие представители десяти региональных парламентов, а также в режиме ВКС Витебского областного Совета депутатов. Вёл заседание вице-спикер Мурманской областной Думы, председатель данного комитета ПАСЗР Евгений Никора. Наш региональный парламент также представлял Юрий Шадрин.

В повестке – взаимодействие органов местного самоуправления субъектов Северо-Западного федерального округа России с органами местного управления регионов Республики Беларусь.

— Наши страны связывают многолетние традиции дружбы и взаимопомощи, культурная и духовная общность, совместное историческое прошлое и ориентиры на будущее, – отметил Евгений Никора. – Отношения России и Беларуси без преувеличения служат образцом равноправного и взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества, а уровень взаимодействия в рамках Союзного государства – ориентиром для других интеграционных объединений на постсоветском пространстве. Председательство России в БРИКС и СНГ в прошлом году дало возможность подробно обсудить направления межпарламентского взаимодействия с регионами стран-участниц этих объединений. В текущем году продолжится развитие межпарламентского сотрудничества со странами БРИКС, идущее по всем направлениям жизнедеятельности. Важно, что каждый регион имеет свою уникальность и свою лучшую практику, которой может поделиться.

Так, по состоянию на сентябрь 2024 года, у семи законодательных собраний Северо-Запада России подписаны соглашения о сотрудничестве с шестью представительными органами Республики Беларусь. Это также очень важное и приоритетное направление деятельности нашего комитета, которое будет продолжено.

Важной площадкой для выстраивания межрегионального диалога является Форум регионов России и Беларуси, проводимый под эгидой верхних палат парламентов. Очередной XII Форум пройдёт в июне этого года в Нижнем Новгороде. Мурманская областная Дума планирует в рамках форума подписать план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между Мурманской областной Думой и Могилевским областным Советом депутатов.

Также парламентарии отметили важность реализации совместных инвестпроектов, в том числе, направленных на импортозамещение, развитие культурных и гуманитарных связей. Гуманитарное сотрудничество должно идти бок о бок с экономическим, считает Евгений Никора.

Комитет принял информацию к сведению, рекомендовав законодательным органам субъектов РФ – членам ПАСЗР содействовать укреплению межрегионального сотрудничества, взаимодействию органов местного самоуправления субъектов Северо-Западного федерального округа Российской Федерации и регионов Республики Беларусь.

Фото (Новгородской областной Думы): https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32552/