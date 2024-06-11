В Верхнетуломском досрочно завершены ремонты дорог в рамках плана «На Севере – жить»

В городском поселении Верхнетуломский Кольского района досрочно завершены дорожные работы на улицах Школьная и Туломская. По контракту работы должны были завершить 1 августа.

Подрядная организация провела работы по исправлению профиля основания проезжих частей, крепила обочины песчано-гравийными смесями и обновила дорожное полотно. Общий объём работ составил более 970 квадратных метров.

Как напоминает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, с 1 июня на портале «Наш Север» стартовал сбор предложений по обновлению плана «На Севере – жить».

Принять участие в разработке стратегического плана по развитию Мурманской области можно в режиме онлайн. Для этого на портале «Наш Север» необходимо заполнить анкету в специальном разделе «Меняем Север к лучшему». Также предусмотрен сбор предложений в бумажном виде. Для этого нужно обратиться к волонтёрам на стационарные точки приёма предложений, которые размещены в общественных местах во всех муниципалитетах Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru