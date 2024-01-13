В Верхнетуломском после капитального ремонта открыли Дом культуры

Работы проведены в рамках плана «На Севере – жить».

Участие в торжественной церемонии принял губернатор Андрей Чибис.

«Фактически это новый ДК. Он получился очень достойным, современным, стильным, многофункциональным. Это и культурное пространство, и место для проведения занятий, кружков, и спортивное пространство. До этого уже мы сделали здесь спортивные объекты: это и хоккейный корт, и площадка с уличными тренажёрами. Всё это действительно станет новой точкой притяжения и роста не только для жителей посёлка, но и для жителей, гостей района. Мы делаем ставку не только на крупные объекты, например, драмтеатр. Но и на том, чтобы в каждом малом населённом пункте эти точки жизни появлялись, преображались», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона осмотрел обновлённые помещения ДК, в том числе зал, оборудуемый для размещения пространства «СОПКИ.СПОРТ». В помещениях заменены все системы коммуникаций, реконструирована деревянная часть здания, где размещается зал для выступлений. Внутренние помещения отделаны современными материалами. Произведено утепление и облицовка фасада фибро-цементной плитой, установлена новая система вентиляции. Отремонтирована входная группа. На здании установлена подсветка и световая вывеска. При реконструкции учтены и нужды маломобильных групп населения. Общие расходы проекта составили 105,2 млн рублей, из них почти 100 млн – средства областного бюджета.

Кроме того, за счёт региональных средств было приобретено необходимое световое, звуковое оборудование, одежда сцены, мебель, ролл-шторы и зрительские стулья на сумму ещё почти 6 млн рублей. Также в капитальном ремонте участвовал филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1», выделив 700 тысяч рублей на механику сцены.

«Для жителей Верхнетуломского капитальный ремонт ДК – это самый настоящий подарок, – отметил глава Кольского района Александр Лихолат. – Примечательно, что теперь это не просто Дом культуры, а Дом культуры и спорта, что очень важно для удалённого посёлка».

Глава Мурманской области сообщил, что за последние четыре года в регионе проведены ремонты 89 объектов культуры разного порядка, которые очень востребованы у северян. В 67 объектах обновлено оборудование и инфраструктура.

«Верхнетуломский – очень важный населённый пункт для региона, посёлок энергетиков. И буквально недавно мы запустили здесь после реконструкции самую мощную ГЭС в Северо-Западном округе вместе с председателем Правления Газпрома Алексеем Миллером. Здесь живут люди, которые в том числе работают на этой ГЭС. И в сам посёлок мы также инвестируем: это и ремонт дворов, дорог, новые спортивные и детские площадки. Всё для того, чтобы посёлок был красивым, комфортным для жизни. В этом году в рамках программы формирования комфортной городской среды ещё дополнительно отремонтировали воинское захоронение. Очень важно сохранять память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Мы и дальше будем продолжать менять качество жизни не только в крупных городах, но и в малых населённых пунктах области», – подчеркнул губернатор.

В завершение глава региона принял участие в церемонии возложения цветов к обновлённому мемориалу.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Верхнетуломский Дом культуры «Дружба» был построен в 1966 году. Его площадь – 905 квадратных метров. Сегодня здесь работают 6 клубных формирований и 11 любительских объединений, в которых занимаются 315 человек.

Фото: https://gov-murman.ru