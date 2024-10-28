В вертолётной эскадрильи Северного флота состоялось лётное тактическое учение с боевой стрельбой
В вертолётной эскадрильи авиационного объединения Северного флота, в рамках контрольных мероприятий за 2024-й учебный год состоялось летное тактическое учение.
Экипажи вертолётов Ми-8 вертолётной эскадрильи выполнили перебазирование на площадку подскока, где соответствующие службы подготовили вертолёты к повторному вылету, с установкой авиационных средств поражения.
В рамках учения вертолётчики уничтожили мишенные позиции, имитирующие колонну техники и укрепления условного противника на авиационном полигоне Лумбовка в Мурманской области.
Во время вылетов, экипажи вертолётов выполнили нанесение ударов по наземным объектам с применением неуправляемых авиационных ракет и стрелково-пушечного вооружения.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, экипажи вертолётов отработали поражение целей на расстояниях от 500 до 3000 метров, с малых и предельно малых высот, с огибанием сложных участков рельефа местности для скрытого перемещения, используя тактику и способы применения авиации, основанные на боевом опыте в зоне проведения специальной военной операции.
Годовая проверка вертолётной эскадрильи авиационного объединения Северного флота подтвердила её готовность к выполнению задач по предназначению.
Фото и видео: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12534657@egNews