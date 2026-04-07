Мурманская область. Арктика (16+)07.04.26 14:30

В VI Лыжном марафоне «Кандалакша – Полярные Зори» приняли участие 265 спортсменов

В минувшие выходные на территории Мурманской области прошло масштабное мероприятие с участием сильнейших спортсменов России.

В городе-спутнике Кольской АЭС завершился VI Лыжный марафон «Кандалакша – Полярные Зори», который собрал 265 спортсменов из 71 города России и Беларуси.

В этом году, из-за ранней весны, организаторы внесли изменения в формат мероприятия: старт и финиш марафона состоялись на Лыжной базе Полярных Зорь. Участники соревновались на дистанции, состоящей из четырёх кругов по 13 километров.

На старт вышли такие именитые спортсмены, как тренеры сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин, Данил Акимов и Алексей Черноусов, а также члены профессиональной марафонской команды «Русская Зима» – Ермил Вокуев, Александр Гребенько и Андрей Зародов.

«Кольская АЭС уже в шестой раз становится центром притяжения для любителей и профессионалов лыжного спорта, – отметил заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов. – Марафон «Кандалакша — Полярные Зори» объединяет людей, вдохновляет на новые достижения и способствует популяризации здорового образа жизни. Мы видим, как с каждым годом растёт интерес к марафону. Этот факт подтверждает, что Кольская АЭС движется в правильном направлении, поддерживая спортивные инициативы и создавая условия для их развития».

Призовые места распределились следующим образом:

командный зачёт

1 место — команда «Русская зима»;

2 место — команда «DOUBLE CLUB»;

3 место — команда «МАРАФОНСЕВЕР»;

4 место — команда «МГУ»;

победители в личном мужском первенстве

1 место — Ермил Вокуев, 1:54:14,4 (команда «Русская зима»);

2 место — Александр Гребенько, 1:54:51,5 (команда «Русская зима»);

3 место — Андрей Зародов, 1:56:01,3 (команда «Русская зима»);

победители в личном женском первенстве

1 место — Алеся Рушенцева, 2:14:19,9,0 (сборная России);

2 место — Ольга Жолудева, 2:15:15,7 (сборная России);

3 место — Милена Габушева, 2:16:24,6 (команда «Русская зима»).

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

