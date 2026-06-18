В Видяево готовятся к ремонту дорог в рамках народной программы «На Севере – жить!»

Посёлок Видяево посетила заместитель губернатора Мурманской области – министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова. Совместно с главой муниципалитета она осмотрела ключевые дорожные объекты, на которых в этом году запланированы ремонтные работы в рамках народной программы «На Севере – жить!».

Особое внимание уделили участку от КПП №1 до КПП №4 – здесь, благодаря субсидии из областного бюджета, уже заключён контракт с подрядной организацией. Работы стартуют до 22 июня.

В ходе поездки обсудили и ремонт дорожного полотна у здания администрации на Центральной, 8. Министр проехала по посёлку, оценив состояние улично-дорожной сети в целом.

Глава Видяево поблагодарил Юлию Полиэктову за внимание к проблемам посёлка и содействие. При поддержке регионального правительства дорожная кампания обещает сделать Видяево более комфортным для жителей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569597/#&gid=1&pid=2