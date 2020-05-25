В Видяево пенсионерка оставила ключ от квартиры, где деньги лежат, завистливой соседке...

В отдел полиции с заявлением о краже 2,5 миллиона рублей обратилась местная жительница 1951 года рождения. Женщина рассказала полицейским, что несколько дней отсутствовала в квартире, вернувшись домой, обнаружила пропажу крупной суммы денег. Потерпевшая пояснила, что в исчезновении денежных средств подозревает соседку, у которой находился дубликат ключей от квартиры.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили пострадавшую, изъяли отпечатки пальцев рук и следы обуви. Через некоторое время была задержана подозреваемая 1958 года рождения - соседка потерпевшей. Женщина призналась полицейским, что информация о наличии крупной суммы денег в квартире не давала ей покоя и заставила забыть о длительных дружеских отношениях.

Преступный умысел подозреваемая реализовала через своих знакомых, передав им доверенные ей ключи от квартиры. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подельники были установлены и задержаны. Ими оказались мужчина и женщина 1975 и 1985 годов рождения. Похищенные денежные средства были изъяты.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данному факту в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.