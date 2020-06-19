Мурманская область. Арктика (16+)19.06.20 12:40
В Видяево почтили памяти подводников, погибших во время пожара на АПЛ «К-131»
Председатель регионального парламента Сергей Дубовой, командование Северного флота, возложили к мемориальному комплексу цветы и венки. Память погибших почтили минутой молчания.
- Отдавая почести павшим морякам-подводникам мы, безусловно, вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь, защищая Отчизну. Они до конца выполнили свой долг перед страной и навсегда останутся в памяти своих родных и близких, друзей и сослуживцев, - отметил Сергей Дубовой.
18 июня 1984 года при возвращении с боевой службы на атомной подводной лодке К-131 в одном из отсеков возник пожар. При его ликвидации погибло 13 человек. Корабль был сохранён и оставался в составе ВМФ ещё 10 лет.
Комментарии
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Последние комментарии
Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
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МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
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