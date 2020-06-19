В Видяево почтили памяти подводников, погибших во время пожара на АПЛ «К-131»

Председатель регионального парламента Сергей Дубовой, командование Северного флота, возложили к мемориальному комплексу цветы и венки. Память погибших почтили минутой молчания.

- Отдавая почести павшим морякам-подводникам мы, безусловно, вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь, защищая Отчизну. Они до конца выполнили свой долг перед страной и навсегда останутся в памяти своих родных и близких, друзей и сослуживцев, - отметил Сергей Дубовой.

18 июня 1984 года при возвращении с боевой службы на атомной подводной лодке К-131 в одном из отсеков возник пожар. При его ликвидации погибло 13 человек. Корабль был сохранён и оставался в составе ВМФ ещё 10 лет.