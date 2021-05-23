В Видяево в рамках реновации ЗАТО после капитального ремонта сдано 6 многоквартирных домов

В Видяево продолжаются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реновации ЗАТО. 21 мая работы в двух домах приняли вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Фёдор Денисов.

«В Видяево реновация идёт с опережением графика. В июне все работы должны быть завершены. На сегодняшний день здесь готовы 6 домов из 12. Работы выполнены качественно», – отметил Владислав Сандурский.

На трёх объектах (ул. Заречная, 56, 58 и 34) были заменены внутридомовые инженерные сети, в том числе розливы холодного и горячего водоснабжения, а также теплообменники и водомерные узлы. Ещё на трёх (ул. Заречная, 2, 28 и 41) в порядок привели крыши.

4 многоквартирных дома находятся в высокой степени готовности. В доме № 52 на улице Заречной завершается капитальный ремонт крыши. Подрядчику осталось закончить устройство второго наплавляемого слоя, ремонт будки выхода и вентшахт, а также монтаж ограждения. На чердаке идёт укладка нового утеплителя.

Как подчеркнул Фёдор Денисов, в домах №7, 12 и 19 на улице Заречной завершается капитальный ремонт фасадов. Торцы жилых зданий уже утеплены и обшиты сайдингом. Рабочим осталось привести в порядок отмостку, входные группы и межпанельные швы.

Ещё по двум многоквартирным домам (ул. Заречная, 29 и 40), которые ждет капитальный ремонт крыши, подрядчик приступит к работам в ближайшее время.

Как сообщает региональное Министерство строительства, комплексным планом реновации ЗАТО предусмотрено 26 мероприятий на общую сумму 978 миллионов рублей. Первый этап затронет семь муниципалитетов: ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Заозерск, Алакуртти, Оленегорск с подведомственной территорией и Печенгский округ. Все мероприятия должны быть выполнены в этом году.