В Видяево завершаются работы по благоустройству в рамках партпроекта

В рамках партийного проекта «Городская среда» и национального проекта «Жилье и городская среда» в ЗАТО в этом году обустроят две дворовые территории. Вчера первый заместитель секретаря Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой в рамках реализации партпроекта «Городская среда» проверил ход ремонта двух дворовых территорий в ЗАТО пос. Видяево.

«В этом году на производство работ по формированию комфортной городской среды в Видяево выделено 5,5 миллиона рублей, - рассказал Дубовой. – На эти средства ведется благоустройство двух дворовых территорий на улице Заречная: у домов №№ 48, 50, 52 и дома 54. На данный момент работы выполнены примерно на 60 процентов. Завершается устройство тротуаров, установка бордюрного камня, отсыпка щебня. На следующей неделе планируется проведение асфальтирования».

Как отметил депутат, к приемке выполненных работ будет привлечена общественная комиссия, в которую войдут собственники жилья.

«Собственники жилья сами выбирали, что нужно сделать во дворах, - добавил он. – В первую очередь они, конечно, заинтересованы в увеличении количества парковочных мест».

Занимается обустройством дворовых территорий подрядная организация из ЗАТО Снежногорск.

«В прошлом году этот подрядчик уже работал в Видяево и хорошо себя зарекомендовал, - сказал Дубовой. – И в этом году хорошо справляется. К 26 июня планируется завершить благоустройство обеих дворовых территорий».

Как отметил депутат, в дальнейшем благоустройство дворов и общественных пространств в Видяево продолжаться, но уже по муниципальным программам.