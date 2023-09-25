В VIII Всероссийской неделе охраны труда примет участие делегация от Мурманской области

Делегация от Мурманской области примет участие в VIII Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ). Мероприятия пройдут 26-29 сентября 2023 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.

ВНОТ организуется Минтрудом РФ под руководством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

Одной из основных тем форума станет обсуждение инновационных решений в области обеспечения безопасности на производстве.

Организованная делегация от Мурманской области, под руководством вице-губернатора Елены Дягилевой включает в себя представителей регионального министерства труда и социального развития, а также крупных работодателей нашего региона.

Все последние новости Форума и подробную информацию можно получить на официальном сайте ВНОТ (ссылка: rusafetyweek.com) и в социальных сетях «Телеграм» и «ВКонтакте».

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, ВНОТ является одной из крупнейших дискуссионных площадок в стране, где специалисты могут обмениваться опытом, делиться новыми идеями и находить решения для улучшения охраны труда.

Фото: https://gov-murman.ru