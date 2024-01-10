В ВМФ России в среднесрочной перспективе сформируют пять дивизий и бригаду морской пехоты на основе существующих подразделений

Об этом в большом интервью газете «Красная звезда» сообщил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

«В целях наращивания боевых возможностей морской пехоты как отдельного рода сил ВМФ в среднесрочной перспективе планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии — в бригаду», — заявил Николай Евменов.

К основному направлению развития береговых войск главком ВМФ отнёс их оснащение новыми ракетными комплексами, такими как «Бастион» и «Бал». По его словам, они позволили нарастить ударные возможности ВМФ по поражению кораблей противника в ближней морской зоне.

Главком ВМФ назвал одну из главных угроз национальной безопасности России. Американские корабли, оснащённые ракетами «Томагавк», представляют одну из главных угроз для национальной безопасности России, заявил главком ВМФ России Николай Евменов в беседе с изданием «Красная звезда».

- Патрулирование в море на постоянной основе кораблей — носителей крылатых ракет большой дальности «Томагавк» с возможностью нанесения массированного удара по объектам на большей части территории России, — отметил Евменов.

Главком ВМФ также заметил, что существуют и другие факторы, влияющие на формирование угроз военной безопасности океанских и морских направлений России. Так, в Атлантическом, Тихом океанах и Средиземном море базируются сильные группировки ВМС иностранных государств. Планы некоторых стран в отношении Арктики также вызывают неуверенность, включая пересмотр статуса Северного морского пути и возможное размещение военных кораблей.

По словам адмирала, ВМС США и Великобритании активно осваивают Арктический бассейн с использованием атомных подводных лодок. Он заключил, что для противодействия угрозам необходимо иметь современный ВМФ, который вместе с другими видами Вооруженных сил обеспечит ядерное и неядерное сдерживание агрессии и защиту национальных интересов России.

Фото: https://structure.mil.ru/