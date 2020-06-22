В ВМФ стартует военно-патриотическая акция «Во славу российского флота»

Командующий ВМФ адмирал Николай Евменов дал старт общефлотской военно-патриотической акции «Во славу российского флота». Она пройдёт с 22 июня по 26 июля на Северном, Тихоокеанском, Черноморском, Балтийском флотах и Каспийской флотилии, а также в воинских частях и организациях, непосредственно подчиненных главнокомандующему ВМФ России.

«В этот знаменательный для нас всех год, когда мы чтим память тех, кто победил фашизм, акция направлена на повышение престижа службы в Военно-морском флоте, популяризации его роли в истории Отечества, пропаганду боевых традиций флота в годы Великой Отечественной войны и мирное время, – сказал адмирал Николай Евменов. – Главное командование ВМФ поддержало всецело инициативу ветеранских организаций провести эту широкую акцию и, в целях качественной её подготовки и проведения мною даны соответствующие указания на флоты».

В акции примут участие должностные лица по работе с ветеранами, помощники и консультанты командующих флотами и Каспийской флотилии по работе с ветеранами, общественные ветеранские организации ВМФ, учащиеся довузовских учреждений ВМФ, юнармейцы, курсанты и слушатели военно-морских учебных заведений, военнослужащие по призыву и контракту, а также гражданский персонал и члены их семей.

Цель акции – уточнение и определение мест жительства маломобильных ветеранов Великой Отечественной войны, а также ветеранов боевых действий и военной службы, семей потерявших кормильца. «Необходимо установить с ними взаимодействие, оказать помощь в решении социальных вопросов», – подчеркнул главком ВМФ.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в ходе акции будут записаны видеообращения военнослужащих, курсантов, слушателей, воспитанников довузовских учебных заведений к ветеранам-морякам, участвовавшим в защите Отечества в годы Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, ветеранам, которые выполняли миротворческие миссии по поддержанию мира и безопасности. Также будут организованы записи с выступлениями ветеранов войны, боевых действий к нынешнему поколению военных моряков, торжественные поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, военной службы в ВМФ, членов семей военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга.

Военно-патриотическая акция «Во славу российского флота» включает мероприятия по возложению цветов в местах отдания воинских почестей, информирование личного состава, историко-литературные и тематические выступления, проведение уроков мужества, исторических кинолекториев, выставок, исторических викторин флотской направленности, чествование лучших военнослужащих-специалистов, размещение во флотских СМИ, периодической печати писем военнослужащих, воспитанников к ветеранам, а также воспоминаний ветеранов, статей, исторических очерков о флотской службе в разные годы».