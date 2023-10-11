В военно-морском госпитале Северного флота прошёл творческий вечер для военнослужащих, находящихся на лечении

В Североморске в 1469-м военно-морском клиническом госпитале Министерства обороны РФ для военнослужащих, находящихся на лечении, в числе которых и участники специальной военной операции, состоялся творческий вечер Анны Кузнецовой, заместителя директора Кольского районного Центра культуры села Териберка Мурманской области.

Военнослужащим показали мини-спектакль, в основе которого были песни из советских фильмов. Прозвучали различные композиции, романс, джаз и эстрада, несущие в себе поддержку тем, кто защищает нашу Родину.

Творческие встречи с военнослужащими, находящимися на лечение в лечебных заведениях Минобороны России, проходят на Северном флоте на постоянной основе, отмечает пресс-служба СФ.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12481673@egNews