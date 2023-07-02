В Военно-морском госпитале Северного флота выступила группа «АнимациЯ»

В Североморске в 1469-м военно-морском клиническом госпитале Минобороны России для военнослужащих, находящихся на лечении, в числе которых были и участники специальной военной операции, выступила рок-группа «АнимациЯ».

В клубе главного госпиталя Северного флота лидер группы Константин Кулясов рассказал о творческом пути группы и отметил, что его песни пропитаны любовью к Родине, русской культуре, стране и ее природе. Выступление артистов началось с известной песни «Родина».

Артисты пожелали военнослужащим скорейшего выздоровления и поблагодарили их за мужество, героизм и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения боевых задач.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в свою очередь руководителю группы «АнимациЯ» было вручено благодарственное письмо от командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева, а военнослужащие и сотрудники госпиталя выразили слова благодарности артистам.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12471839@egNews