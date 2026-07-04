В Военно-морском музее Северного флота откроется выставка портретов «Лица победы»

5 июля в Военно-морском музее Северного флота начинает работу выставка портретов «Лица победы».

Выставка портретов «Лица победы» – это проект, в котором сквозь взгляды людей разных эпох прослеживается одна и та же история: история подвига, долга и веры в победу.

В центре экспозиции – работы художника Александра Клепикова, посвящённые современным героям специальной военной операции. Среди них – портреты Магомедали Магомеджанова, Сергея Ефремова, Михаила Гудкова, Анны Прокофьевой, Анны Сороки и многих других людей, чьи имена сегодня становятся частью новой летописи мужества. Это не только участники боевых действий, но и военкоры, доносящие правду с передовой, и волонтеры, чей ежедневный, часто незаметный труд не менее важен для общего дела победы.

Рядом с ними – портреты героев Великой Отечественной войны из коллекции музея Северного флота: Сергея Мотовилина, Израиля Фисановича, Андрея Пшеничных, Захара Сорокина и других – прославленных и тех, чьи имена известны немногим, но чей подвиг ничуть не меньше.

Такое соседство – не просто художественный приём. Портреты разных эпох, размещенные рядом, соединяются в единую нить памяти, напоминая: подвиг не имеет срока давности, а преемственность поколений – это не красивые слова, а живая связь, которую можно увидеть глазами, вглядываясь в лица людей, разделенных десятилетиями, но объединенных одним – служением Родине.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, выставка напоминает и о том, что победа никогда не куётся одними лишь руками бойцов на передовой. За каждым большим успехом стоит труд множества людей – тех, кто спасает раненых, кто рассказывает миру правду, кто поддерживает фронт в тылу, кто просто делает свою работу честно и до конца. «Лица победы» – это попытка отдать дань уважения всем им: и известным героям, и тем, чьи имена, возможно, останутся неизвестными, но чей вклад в общее дело от этого не становится меньше.

Выставка будет работать до 5 августа.

Фото: https://mil.ru/news/b5be86fc-ccc9-44ca-aae1-6ca3d8b25495