В Военно-морском музее Северного флота состоится научно-практическая конференция

В Военно-морском музее Северного флота состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Наследие Арктики».

В мероприятии примут участие общественные деятели, ведущие российские ученые, военные историки, музейные специалисты, а также эксперты научно-исследовательских центров и высших учебных заведений.

Конференция объединит прошлое и настоящее: от докладов о древнем населении Кольской земли и военной истории Северного флота до дискуссий о современных технологиях в Арктике.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, мероприятие состоится 16–17 октября в Мурманске и пройдёт на двух площадках – в Военно-морском музее Северного флота и Мурманском арктическом университете.

В мероприятии могут принять участие все желающие, кто интересуется историей и будущим Русской Арктики.

Всероссийская научно-практическая конференция «Наследие Арктики» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Фото: https://mil.ru/news/048a81c8-03db-437d-8ad0-ec8e52647920