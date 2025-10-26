В Военно-морском музее Северного флота состоялась научно-практическая конференция «Наследие Арктики»

В Военно-морском музее Северного флота состоялась вторая научно-практическая конференция «Наследие Арктики», посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

В мероприятии приняли участие заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин, учёные, музейные работники, краеведы, представители духовенства и военнослужащие Северного флота. Всего в мероприятии приняли участие более 150 человек.

В рамках первой секции, посвящённой археологии, этнографии и истории освоения Арктики, были представлены доклады по досаамской истории Кольского полуострова, исследованиям Оленеостровского могильника и памятников саамской археологии. Особый интерес вызвали междисциплинарные выступления, сочетавшие данные археологии, этнографии и даже орнитологии, что позволило расширить понимание исторических и природных процессов в регионе. Часть докладов была проиллюстрирована выставками артефактов, что повысило наглядность и вовлеченность аудитории.

Вторая секция конференции была сосредоточена на военной истории и морской славе. Специалисты из Центрального музея Вооружённых Сил, штаба Северного флота и военно-исторических клубов представили исследования по тактике ведения боевых действий в Заполярье, участию Северного флота в советско-финляндской войне и изучению фортификации. Отдельные доклады были посвящены героическим страницам истории, таким как судьба экипажа самолета «Дуглас-Бостон» и боевой путь зенитного дивизиона в годы Великой Отечественной войны.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, состоявшаяся конференция стала значимым событием, укрепившим связи между научным сообществом, музеями и Северным флотом. Она способствовала консолидации усилий по изучению и сохранению историко-культурного наследия Арктики. Мероприятие подтвердило высокий статус Военно-морского музея Северного флота как одного из ключевых центров военно-исторической работы в регионе и наметило перспективы для дальнейших совместных исследований.

Научно-практическая конференция «Наследие Арктики» была организована сотрудниками Военно-морского музея Северного флота и Мурманского арктического университета при поддержке Северного флота.

Фото: https://mil.ru/news/2f0c7258-ce38-44e6-afc0-c9654527a2c2