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Мурманская область. Арктика (16+)01.07.24 19:35

В Военно-морском музее Северного флота состоялась торжественная церемония передачи икон «Заступники русских моряков»

В ней приняли участие командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов, известный российский путешественник Фёдор Конюхов, президент Производственного объединения «ФОРЭНЕРГО» Николай Карасёв, юнармейцы, другие гости мероприятия.

«Для нас важно, что инициатива передачи икон с ликами заступников русских моряков принадлежит руководству производственного объединения «ФОРЭНЕРГО», многие из которого в свое время проходили службу на Северном флоте. Особенно ценно и значимо присутствие знаменитого путешественника и священнослужителя Федора Филипповича Конюхова, который своей деятельностью неоднократно доказал, что и один в поле воин, благодаря силе духа и нравственной силе. И сегодня я уверен, что переданные Северному флоту иконы «Заступники русских моряков» станут еще одним нравственным ориентиром, источником силы для современного поколения североморцев, которые в данный момент решают важнейшие государственные задачи в Мировом океане так и на различных рубежах защиты Отечества», - сказал командующий Северным флотом вице- адмирал Константин Кабанцов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, важность и значимость момента передачи икон отметил известный российский путешественник и священник Фёдор Конюхов, который через несколько дней планирует отправиться на Северный полюс для строительства полярной станции на дрейфующей льдине.

Северному флоту были переданы иконы, на которых изображены покровители моряков и Военно-морского флота – святой апостол Андрей Первозванный, святитель Николай Чудотворец, святой благоверный князь Александр Невский и святой праведный флотоводец Федор Ушаков.

Иконы будут храниться в штабе Северного флота, а в Военно-морском музее Северного флота в городе Мурманске и двух его филиалах – в Музее военно-воздушных сил Северного флота в посёлке Сафоново и в мемориальном комплексе «Подводная лодка «К-21» в Североморске. Ещё одна икона передана мурманским юнармейцам.

«Военнослужащие, как никто, нуждаются в сохранении высоких нравственных идеалов и глубокой внутренней целостности. И я уверен, что иконы займут достойное место в экспозиции музеев и будут способствовать повышению уровня духовности и нравственности, как подрастающего поколения, так и военнослужащих, посещающих музей», - подчеркнул во время передачи икон   президент Производственного объединения «ФОРЭНЕРГО» Николай Карасёв.

Для гостей музея была организована экскурсия, в ходе которой они смогли ознакомиться с историей Северного флота и Заполярья.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12518806@egNews

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