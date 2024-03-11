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Мурманская область. Арктика (16+)11.03.24 22:10

В Военно-морском музее Северного флота в Мурманске состоялось открытие выставки «Маяки России», приуроченной к 104-й годовщине Гидрографической службы Северного флота и Дню Арктики

В открытии данной выставки приняли участие военнослужащие Северного флота, представители Русского географического общества, фотографы, которые представили снимки для участия в конкурсе, нахимовцы и юнармейцы, а также жители и гости города Мурманска.

Открывая выставку начальник гидрографической службы Северного флота  капитан 1 ранга Александр Лозюк приветствовал собравшихся от лица командования Северного флота, он отметил, что спутниковая навигации не всегда может в достаточной мере  обеспечить все задачи навигации, поэтому маяки по-прежнему являются важной  составной системы и несут свою повседневную вахту, обеспечивая безопасность плавания во всём мире.

- В организации выставки также принимали участие волонтёры мурманского проекта «От родника до океана. Маяки» и представителей фонда «Люди моря», – отметил начальник отдела гидрографической службы Северного флота капитан 1 ранга Алексей Корнис, обращаясь к участникам мероприятия.

Посетители выставки увидят лучшие работы фотоконкурса «Маяки России», проводившегося Министерством обороны Российской Федерации совместно с Русским географическим обществом в 2020–2021 годах. На суд жюри тогда было представлено почти 500 снимков, в том числе работы 30 школьников, которые были сделаны в самых разных уголках нашей необъятной Родины от Калининграда до Владивостока и от Мурманска до Севастополя. По итогам были отобраны 24 работы, которые и легли в основу экспозиции. Главная задача конкурса - привлечь внимание к истории маячного дела в России, а также напомнить о необходимости бережного отношения к морскому культурному наследию и к маякам, которых на сегодняшний день насчитывается более 500.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, ранее выставка демонстрировалась на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2022», в Санкт-Петербурге в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого и в бизнес-центре «Технополис», в выставочных пространствах Костромы и Перми, а также в Музее маячной службы в Кронштадте. На всех площадках она вызывала заслуженный интерес и получила множество положительных отзывов как от любителей маяков и художественной фотосъёмки, так и от простых посетителей.

Выставка продлится до начала апреля, в каждую субботу для посетителей будут организованы экскурсии, кинопоказы, во время которых расскажут о профессии маячника, а также будут проводиться мастер-классы и игры для детей.

После окончания выставки планируется её переезд в Париж для проведения экспозиций в российском посольстве и Русском доме.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12504137@egNews

 

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