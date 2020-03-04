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Мурманская область. Арктика (16+)04.03.20 09:45

В Военно-морской флот России в этом году придут «Князья»

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 3 марта состоялось селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Как сообщил министр обороны, в 2020 году в состав ВМФ войдут новые единицы: четыре атомных и одна дизельная подводная лодки, шесть боевых кораблей и три судна обеспечения.

Он сообщил, что ОСК готовится передать головные атомные подлодки «Князь Владимир» и «Казань», первые серийные атомные субмарины «Князь Олег» и «Новосибирск», а также дизельную подлодку «Волхов». «В состав ВМФ России помимо этого войдут шесть боевых кораблей - фрегат «Адмирал Касатонов», корветы «Гремящий», «Ретивый» и «Алдар Цыденжапов», большой десантный корабль «Петр Моргунов», базовый тральщик «Яков Баляев», а также три судна обеспечения», - добавил глава военного ведомства.

Параллельно в течение года будет завершён ремонт пяти военных кораблей. «В ходе совещания обсудим, как предприятия корпорации выполняют свои обязательства перед Министерством обороны. Поговорим о том, как ведётся строительство сухого дока на 35-м судоремонтном заводе и восстанавливается техническая готовность крейсера «Адмирал Кузнецов», - сказал Сергей Шойгу.

 

 

 

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