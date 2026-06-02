В военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» стартовал летний сезон

В парке «Патриот» состоялось торжественное открытие летнего сезона.

Более 200 человек испытали свои силы на скалодроме и в веревочном парке, а также проверили меткость в лазерном тире. Для юных посетителей организовали весёлые эстафеты, а для самых сильных гостей — состязания с элементами силового экстрима. Каждый желающий мог посетить киберпространство, интерактивные площадки с аквагримом и гигантскими играми, поучаствовать в мастер-классе по изготовлению игрушки.

В летний период парк работает со вторника по воскресенье с 11.00 до 16.00. Предварительная запись не требуется. Билеты на активности можно приобрести в кассе парка или заранее в приложении «СпортРядом».

Кроме того, парк «Патриот» открыт для проведения корпоративных и массовых мероприятий. По вопросам сотрудничества обращайтесь по телефону 8 (921) 170-45-54.

Напомним, спортивную инфраструктуру в парке «Патриот», расположенного в Кольском округе вблизи г.п. Кильдинстрой, установили по поручению главы региона Андрея Чибиса. Она предназначена для разноплановых мероприятий спортивной и патриотической направленности, тренировок профессиональных спортсменов и военнослужащих, а также для активного отдыха жителей и гостей Мурманской области.

