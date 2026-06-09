В Военно‑морском музее Северного флота открылась выставка работ победителей Всероссийского конкурса «Жизнь, делённая на граммы»

В Военно‑морском музее Северного флота состоялось мероприятие, посвящённое открытию выставки произведений победителей четырёх этапов Всероссийского художественного конкурса «Жизнь, делённая на граммы». Проект организован Советом Федерации.

К участникам события обратилась сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева, при поддержке которой выставка экспонируется в нашем регионе.

«Символично, что мероприятие проходит накануне Дня России и в День русского языка. Русский язык хранит фразы, которые на протяжении столетий вдохновляли, утешали и вселяли силы. Среди них – символ стойкости: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Несмотря на юный возраст, авторы работ пропустили через себя весь ужас войны, но среди этой темноты они увидели силу духа, любовь к Отечеству и преданность высоким идеалам, которые всегда отличали наш народ», – подчеркнула парламентарий.

Елена Дягилева отметила, что Мурманск стал первым городом за Полярным кругом, который принял выставку репродукций работ победителей Всероссийского конкурса «Жизнь, делённая на граммы». Проект впервые объединил юных художников в 2021 году. По решению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко он стал ежегодным и сейчас реализуется на территории всей России, а также за её пределами. Коллекция, представленная в Мурманске, включает репродукции произведений о тяготах военного времени и героизме советского народа, созданные ребятами в возрасте от 7 до 17 лет. В их числе – картина учащейся Детской художественной школы №1 из посёлка Никель Карины Бельтюговой, одержавшей победу в третьем этапе конкурса, посвящённом 80‑летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Её коллаж «Дорога жизни блокадного Ленинграда» был выбран из более чем 100 тысяч присланных заявок практически из всех регионов России.

В приветственном слове командующего Северным флотом, адмирала Константина Кабанцова, зачитанном секретарём военного совета, капитаном 1 ранга Евгением Чубом, отмечалось, что выставка «Жизнь, делённая на граммы» стала живым мостом между верностью флоту и любовью к Отечеству.

«Для нас, моряков‑североморцев, тема блокады – не просто страница истории. Наши предшественники обеспечивали Полярные конвои, сопровождавшие грузы для осаждённого города. Они прикрывали небо Заполярья. Они сражались за каждый клочок родной земли», – произнёс Евгений Чуб.

В обращении подчеркнули связь Мурманска и Ленинграда – городов, которые всю войну жили на передовой, а также выразили признательность Совету Федерации, спикеру палаты регионов Валентине Матвиенко и сенатору Елене Дягилевой за организацию проекта в Мурманской области. Благодарность за поддержку проекта представителю Заполярья в палате регионов также выразил куратор конкурса Семён Федосенко. Он подчеркнул, что в Мурманской области выставка проходит с особым масштабом, а все мероприятия наполнены большим уважением к сохранению памяти о подвиге советского народа.

«За четыре года к проекту присоединились свыше 350 тысяч участников. Выставки работ регулярно проводятся во всех регионах страны, но в Мурманской области мероприятия проходят по-особому, с душой. Видно, что команды учреждений, в которых выставляют картины, вкладывают свои сердца», – отметил Семён Федосенко.

Он также напомнил, что впервые с инициативой о проведении выставки в Мурманской области выступила сенатор РФ Татьяна Сахарова. В память об уроженке Донбасса на первом мероприятии в нашем регионе состоялась символическая передача картины «Зов памяти» юного художника из Донецка Глеба Харишмана в дар Мурманску.

Перед гостями мероприятия выступили народный самодеятельный коллектив вокальный академический ансамбль «Эвридика» под руководством Марии Зубаревой и воспитанники Школы мужества «Путь воина». Среди почётных гостей – член общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», ветеран труда и обладатель знака «Житель блокадного Ленинграда» Рашида Мадьярова. Она поделилась с участниками мероприятия воспоминаниями о детстве, проведённом в осаждённом городе, эвакуации и жизни в Мурманске.

К участникам события обратилась председатель комитета по культуре администрации Мурманска, председатель регионального отделения Союза театральных деятелей Елена Крынжина. Она подчеркнула роль учителя и наставника в воспитании настоящих патриотов и сохранении исторической памяти, а также поблагодарила присутствующих на церемонии защитников Отечества.

На память о событии коллектив Военно‑морского музея Северного флота вручил руководителю Школы мужества «Путь воина» Артёму Собинину, председателю комитета по культуре администрации Мурманска Елене Крынжиной и куратору выставки «Жизнь, делённая на граммы» Семёну Федосенко экземпляры книги «Жизнь и удивительные приключения медвежонка Феди». Это первое детское издание музея о его символе, который знакомит подрастающее поколение с историей покорения Арктики, подвигами защитников Заполярья и современной историей нашего края. Иллюстрации к книге выполнены учениками Детской школы искусств города Мурманска. Мероприятие завершилось экскурсией по экспозиции, которую провёл куратор проекта Совета Федерации Семён Федосенко.

Напомним, 24 октября выставка открылась в Культурно‑выставочном центре Русского музея; далее работы экспонировались в Губернаторском лицее и в здании железнодорожного вокзала. В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады выставку принял город Североморск, далее – Город воинской славы Полярный и подводный форпост Севера – Гаджиево. До 23 июня выставку может посетить каждый мурманчанин и гость заполярной столицы в Военно-морском музее Северного флота, затем экспозиция вернётся в Санкт-Петербург.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569150/#&gid=1&pid=13