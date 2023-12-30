В военном городке авиаторов Северного флота открыли новый хоккейный корт

В военном городке смешанного авиационного корпуса Северного флота посёлке Сафоново состоялась торжественная церемония открытия нового хоккейного корта. В торжественной церемонии приняли участие командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, начальник штаба смешанного авиационного корпуса СФ генерал-майор Игорь Чуркин и глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов.

В ходе открытия хоккейного корта командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев поздравил жителей посёлка Сафоново с открытием нового спортивного объекта и отметил, что это очередной шаг в развитии массового хоккея на Северном флоте и в Мурманской области.

Сразу после церемонии открытия на новой хоккейной площадке состоялся хоккейный матч между командами Северной военной хоккейной лиги. Хоккеисты смешанного авиационного корпуса Северного флота «Гроза» провели игру с командой палубной авиации «Палубник». Символическое вбрасывания шайбы провел командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев совместно с главой ЗАТО г. Североморск Олегом Прасовым. Матч состоялся в рамках проведения чемпионата на Кубок командующего Северным флотом.

Перед жителями и гостями посёлка выступил творческий коллектив «Крылья Севера», на льду хоккейного корта состоялось выступление учащейся детской юношеской школы №3 города Североморска по фигурному катанию.

Матчи команд Северной военной хоккейной лиги на Северном флоте проходят практически во всех военных гарнизонах флота в Мурманской области, в основном на открытых ледовых кортах, отмечает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12493616@egNews