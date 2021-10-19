В военном госпитале при странных обстоятельствах скончался военнослужащий из Печенги

Военные следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 20-летнего молодого человека в Североморском военном госпитале. Юноша, впавший в кому, скоропостижно умер при странных обстоятельствах.

Как пишет ИА «СеверПост», о погибшем срочнике из Печенги рассказала в Сети мать молодого человека. По словам женщины, врачи установили, что молодой человек отравился этиленгликолем. Затем он впал в кому и скоропостижно скончался.

Уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, возбуждено по следам этого ЧП в Печенгском районе. Как сообщает Военное следственное управление СК РФ по Северному флоту, «в связи с указанным фактом военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ. Данное уголовное дело до настоящего времени не окончено».

Как сообщил источник в экстренных службах региона, по предварительным данным, смерть могла наступить из-за отравления срочника технической жидкостью, которая не имеет цвета и обладает специфическим алкогольным запахом и сладковатым вкусом. По словам собеседника агентства, погибший мог случайно выпить её после того, как в начале сентября нашёл её во время уборки помещений.