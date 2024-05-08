В военном госпитале с праздничным концертом выступили талантливые школьники

В рамках партпроекта «Историческая память» регионального отделения партии «Единая Россия» в мурманском военно-морском госпитале состоялся патриотический концерт. Для участников СВО, проходящих лечение, на сцене прозвучали песни, ставшие вечной классикой, стихи; учащиеся-кадеты исполнили строгий и нежный вальс.

«Мы постоянно принимаем участие в таких мероприятиях! Для нас это возможность помочь ветеранам специальной военной операции: поддержать их боевой дух. Желаем всем солдатам поскорее выздороветь!», – рассказали ученики школы №53 г. Мурманска.

«Концерт был приурочен к этому большому дню, великому празднику 9 Мая! Мы слушали и вдохновлялись! Молодёжь нас поддержала как следует! На самом деле, День Победы – это праздник, который не забыт, и по сей день отмечается торжественно и искренне, люди чтут память военного поколения. Дети молодцы! Очень хорошо выступили, всем понравилось», – отметил боец с позывным «Ястреб».

Напомним, Мурманское реготделение партии «Единая Россия» продолжает сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/v-voennom-gospitale-vystupili-talantlivye-shkolniki