В военном следственном управлении по Северному флоту состоялось торжественное собрание, приуроченное к Международному женскому дню

Офицеры военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту поздравили женщин, которые служат и работают в ведомстве с наступающим праздником.

Временно исполняющий должность руководителя военного следственного управления полковник юстиции Олег Иванович Вишневский искренне поблагодарил женщин за самоотверженный труд на благо Отечества, отметив их вклад в защиту прав и свобод граждан от преступных посягательств, и вручил отличившимся сотрудницам почетные грамоты.

Фото предоставлено организационно-статистического отдела военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.