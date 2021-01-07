В военных гарнизонах Северного флота состоялись очередные встречи хоккейных команд Северной военной хоккейной лиги

В рамках чемпионата по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги на «Кубок командующего Северным флотом» состоялся ряд встреч хоккейных команд в гарнизонах Северного флота.

В Мурманске прошло два хоккейных матча. Команда армейского корпуса «Армата» уступила команде «Торос» центра материально-технического обеспечения со счётом 6:10. Хоккеисты команды «Авианосец» тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в тяжелой борьбе выиграли со счётом 10:7 у команды «Пётр Великий», одноимённого тяжёлого атомного ракетного крейсера.

В посёлке Кильдинстрой Мурманской области, команде соединения десантных кораблей «Абордаж» удалось одержать победу над хоккеистами команды одной из воинских частей центрального подчинения «Армеец», победив со счётом 12:7.

Команда «Последний аргумент» соединения подводных лодок на ледовой площадке вЗАТО Заозерск, уступив одну шайбу, проиграла со счётом 4:5 команде «Медведи» соединения подводных лодок.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в гарнизонах проведения чемпионата по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги хоккейные площадки привлекают все большее количество желающих выйти на лёд.