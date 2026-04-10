В военных городках Северного флота стартовал сезон субботников

В жилищно-коммунальных службах №9 (г. Мурманск) и №10 (г. Северодвинск) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (по ВМФ) стартовал сезон субботников на стратегических объектах Министерства обороны. Данные мероприятия направлены на приведение в надлежащее состояние объектов военной инфраструктуры и территорий военных городков, а также на уборку и благоустройство прилегающих к ним территорий.

Всего в рамках мероприятий предстоит привести в порядок более 200 военных городков, расположенных на территориях Мурманской, Архангельской, Вологодской областей и Республики Коми. По состоянию на текущую дату, субботники были успешно проведены в 40 военных городках. В ходе этих мероприятий было утилизировано свыше 200 м3 мусора, очищено 3500 м2 территорий. В работах уже приняли участие более 50 специалистов и задействовано 10 единиц специализированной техники.

Все работы строго соответствуют нормам техники безопасности, личный состав прошел инструктаж по вопросам охраны труда.

Масштабная работа по наведению порядка в военных городках Северного флота продолжится в течение всего апреля. График проведения субботников составлен с учётом погодных условий и оперативной обстановки.

Фото предоставлено Жилищно-коммунальной службой №9 Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).