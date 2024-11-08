В Вологде состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по образованию и высшей школе

В его работе приняли участие депутаты Мурманской областной Думы Михаил Белошеев и Алексей Гиляров. В центре внимания парламентариев Северо-Запада – законодательные инициативы о внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

Парламентарии Вологодской области предлагают законодательно закрепить источник финансового обеспечения расходов за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией в дошкольных образовательных организациях. Согласно действующему законодательству, родители (попечители) этой категории детей освобождены от уплаты родительской платы. Вместе с этим финансовое обеспечение этих гарантий не закреплено за органами власти регионов или муниципалитетов. В ряде субъектов России уже сложилась судебная практика – «гарантия освобождения от родительской платы» является расходным обязательством государства, убытки муниципальных образований подлежат взысканию с Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ за счёт федеральной казны. Парламентарии предлагают нормативно закрепить источник финансирования.

Парламентарии Заксобрания Санкт-Петербурга предлагают также закрепить в федеральном законе право на поступление в вузы в пределах отдельной квоты обладателям медали «За спасение погибавших». Депутаты считают, что обладатели этой награды демонстрируют высокую социальную ответственность в критических ситуациях, что может стать хорошим образцом для молодёжи и общества в целом, что, в свою очередь, является важным фактором формирования гражданской позиции в обществе. Подчеркивалось, что среди награждённых медалью «За спасение погибавших» есть и несовершеннолетние дети, и молодёжь. Законодатели уверены, что предоставление права на приём в вузы в пределах отдельной квоты дополнительно поощрит награжденных такой медалью, и ещё раз продемонстрирует, что Отечество с уважением относится к героям.

Постоянный комитет поддержал обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу совершенствования положений, предусматривающих порядок обращения за ежемесячным пособием в связи с рождением и воспитанием ребёнка. В обращении отмечается, что многодетным семьям, в которых в том числе воспитываются дети одного из супругов, отказывают в назначении ежемесячного пособия на детей. Действующее законодательство не учитывает пасынков и падчериц в составе семьи при расчёте среднедушевого дохода, а ежемесячное пособие, полученное на этих детей за прошлые периоды, включается в доход семьи. В связи с этим среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум, в то время, когда фактически семья нуждается в социальной поддержке. Парламентарии предлагают рассмотреть возможность внесения изменений в Правила и не учитывать в среднедушевой доход семьи, рассчитываемый при назначении ежемесячного пособия, выплаты за прошлые периоды на пасынков и падчериц, по аналогии с такими доходами в отношении родных детей и детей, находящихся под опекой (попечительством).

Озвученные на заседании предложения будут вынесены на обсуждение 67-й конференции ПАСЗР в будущем году.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31136/