В вопросах предоставления внеплановых отпусков большинство работодателей идёт навстречу сотрудникам

Сотрудники российских предприятий крайне редко сталкиваются с отказами руководства в предоставлении внеплановых отпусков. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 трудоустроенных экономически активных граждан из всех округов страны.

За последний календарный год 16% работающих обращались к руководству с заявлением о предоставлении отпуска вне графика: 13% — имея на то законные основания, 3% — не имея. Причём, чем старше россияне, тем чаще они сталкиваются с обстоятельствами, заставляющими писать заявления на внеплановые отпуска. Причинами обращения становились болезни близких, травмы домашних питомцев, проблемы в учебе, «горящие» путевки, каникулы детей школьного возраста, семейные неурядицы и проч. Некоторые признавались, что уходили во внеплановые отпуска на основной работе, когда подворачивалась высокооплачиваемая подработка в другом месте.

К счастью, к внеплановым отпускам бизнес вполне лоялен: в 9 из 10 случаев отказов в предоставлении не было.

Время проведения опроса: 3—9 сентября 2025 года.