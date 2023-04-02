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Мурманская область. Арктика (16+)02.04.23 16:00

В вопросе создания семьи в более позднем возрасте россияне уже соответствуют общим мировым тенденциям

По итогам выборочного наблюдения Росстата, 66% женщин и 57% мужчин считают, что первый брак обязательно нужно регистрировать. Самый высокий показатель среди респондентов в возрасте от 40 лет и старше – 68% женщин и 61% мужчин.

Большинство респондентов отмечали, что сначала надо пожить вместе год-два и проверить свои чувства, а затем регистрировать брак (40% женщин и 41% мужчин). Второе по популярности мнение – брак надо регистрировать прежде, чем начать жить вместе (31% женщин и 28% мужчин).

По сведениям статистического ведомства, при этом средний возраст россиян, которые вступают в первый брак, за последние десять лет вырос больше, чем на год. Возраст создания семьи у женщин увеличился в среднем до 23,2 года, у мужчин - до 25,4 года.

В 2012 году, по наблюдениям Росстата, средний возраст женщин, которые первый раз выходили замуж, составлял 21,9 года. Средний возраст мужчин, женившихся впервые, в 2012 году составлял 24,2 года. В отчёте Росстата по итогам исследования говорится, что создание семьи в более позднем возрасте, чем раньше – «это долгосрочный тренд, соответствующий общим мировым тенденциям».

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