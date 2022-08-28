В воскресенье, 4 сентября, состоится традиционный международный спортивно-культурный фестиваль «Гольфстрим»

Администрация города Мурманска опубликовала программу фестиваля спорта «Гольфстрим».

Торжественные мероприятия фестиваля:

9.00 – начало культурно-развлекательной программы – площадки и сцены на левобережной развилке мостового перехода через Кольский залив, правом берегу мостового перехода через Кольский залив;

11.00 – церемония открытия фестиваля спорта «Гольфстрим» – левый берег Кольского залива;

12.15 – награждение участников массового заезда лиц с ограниченными возможностями здоровья – зона финиша на правом берегу мостового перехода через Кольский залив;

13.20 – награждение победителей и призеров фестиваля спорта «Гольфстрим» (легкоатлетический пробег, заплыв через Кольский залив, роллер спорт, парусный спорт, петанк, парковые шахматы) – сцена под мостовым переходом через Кольский залив;

15.00 – награждение победителей и призеров фестиваля спорта «Гольфстрим» (юкигассен, Crazy миля, пляжный волейбол, мини-футбол, «Пожарная тяга») – сцена под мостовым переходом через Кольский залив.

Спортивные мероприятия фестиваля:

10.00 – соревнования по парусному спорту;

12.30 –заплыв через Кольский залив.

Площадка под мостом через Кольской залив:

9.00 – соревнования по пляжному волейболу;

9.00 – соревнования по мини-футболу на песке;

9.00 – соревнования по юкигассен;

10.00 – соревнования по петанку;

10.00 – соревнования по «парковым» шахматам;

11.00 – соревнования по экстремальной атлетике «Пожарная тяга. Экстремальная атлетика»;

12.00 – спортивная площадка для детей «Родной двор»;

12.00 – Соревнования по танцевальному спорту;

12.00 – полоса препятствий «Crazy миля».

Мост через Кольский залив. Старт на левом берегу Кольского залива:

11.35 – парад авто-, мототехники;

11.40 – соревнования по роллер-спорту;

11.50 – массовый заезд лиц с ограниченными возможностями здоровья;

11.50 – заезд на беговелах;

12.05 – массовый легкоатлетический пробег.

Также в 10.00 на площадке под мостом начнёт работу «Арктическая кухня», а в 11.00 – интерактивные площадки.

К месту открытия фестиваля автобусы будут курсировать из всех округов города:

- из Ленинского округа в 10.00 автобус отправится с конечной остановки троллейбуса №4 «Улица Адмирала флота Лобова».

- из Октябрьского – в 10.00 с площади возле Центрального стадиона профсоюзов (ул. Челюскинцев, 1).

- из Первомайского округа – в 10.15 от остановки троллейбуса №6 «Улица Крупской».

В обратную сторону по тем же маршрутам будет организовано по два рейса – в 14.00 и 15.30.

Также к месту проведения фестиваля можно добраться городским транспортом: автобусом №19 до остановки «Почта», автобусом №18 до конечной (улица Баумана), троллейбусом №4 до остановки «улица Бочкова», затем пешком до Кольского моста.