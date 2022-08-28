В воскресенье, 4 сентября, состоится традиционный международный спортивно-культурный фестиваль «Гольфстрим»Мурманская область на 3 месте в СЗФО по самым ходовым зарплатам от 50000₽
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)28.08.22 18:30

В воскресенье, 4 сентября, состоится традиционный международный спортивно-культурный фестиваль «Гольфстрим»

Администрация города Мурманска опубликовала программу фестиваля спорта «Гольфстрим».

Торжественные мероприятия фестиваля:

9.00 – начало культурно-развлекательной программы – площадки и сцены на левобережной развилке мостового перехода через Кольский залив, правом берегу мостового перехода через Кольский залив;

11.00 – церемония открытия фестиваля спорта «Гольфстрим» – левый берег Кольского залива;

12.15 – награждение участников массового заезда лиц с ограниченными возможностями здоровья – зона финиша на правом берегу мостового перехода через Кольский залив;

13.20 – награждение победителей и призеров фестиваля спорта «Гольфстрим» (легкоатлетический пробег, заплыв через Кольский залив, роллер спорт, парусный спорт, петанк, парковые шахматы) – сцена под мостовым переходом через Кольский залив;

15.00 – награждение победителей и призеров фестиваля спорта «Гольфстрим» (юкигассен, Crazy миля, пляжный волейбол, мини-футбол, «Пожарная тяга») – сцена под мостовым переходом через Кольский залив.

Спортивные мероприятия фестиваля:

10.00 – соревнования по парусному спорту;

12.30 –заплыв через Кольский залив.

Площадка под мостом через Кольской залив:

9.00 – соревнования по пляжному волейболу;

9.00 – соревнования по мини-футболу на песке;

9.00 – соревнования по юкигассен;

10.00 – соревнования по петанку;

10.00 – соревнования по «парковым» шахматам;

11.00 – соревнования по экстремальной атлетике «Пожарная тяга. Экстремальная атлетика»;

12.00 – спортивная площадка для детей «Родной двор»;

12.00 – Соревнования по танцевальному спорту;

12.00 – полоса препятствий «Crazy миля».

Мост через Кольский залив. Старт на левом берегу Кольского залива:

11.35 – парад авто-, мототехники;

11.40 – соревнования по роллер-спорту;

11.50 – массовый заезд лиц с ограниченными возможностями здоровья;

11.50 – заезд на беговелах;

12.05 – массовый легкоатлетический пробег.

Также в 10.00 на площадке под мостом начнёт работу «Арктическая кухня», а в 11.00 – интерактивные площадки.

К месту открытия фестиваля автобусы будут курсировать из всех округов города:

- из Ленинского округа в 10.00 автобус отправится с конечной остановки троллейбуса №4 «Улица Адмирала флота Лобова».

- из Октябрьского – в 10.00 с площади возле Центрального стадиона профсоюзов (ул. Челюскинцев, 1).

- из Первомайского округа – в 10.15 от остановки троллейбуса №6 «Улица Крупской».

В обратную сторону по тем же маршрутам будет организовано по два рейса – в 14.00 и 15.30.

Также к месту проведения фестиваля можно добраться городским транспортом: автобусом №19 до остановки «Почта», автобусом №18 до конечной (улица Баумана), троллейбусом №4 до остановки «улица Бочкова», затем пешком до Кольского моста.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
23.08.22 14:00
"Пугачевские казаки ссыльные после восстания Атамана Пугачева жили станицей на сопке Варничная где сейчас ГТРК." Только Мурманскому ГТРК об этом не говорите, они всё равно вам сопку не отдадут...
Комментарий к новости:Казачество на Мурмане – историю передаём детям
Походный Атаман МГКО СКФ
22.08.22 18:26
ПОБЕДИТЕЛЬ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ Александровская Местная Общественная Организация Развития Казачьей Культуры и Традиций "Казаки ЗАТО Александровск" зарегистрирована в Минюс
Комментарий к новости:В Мурманске откроется казачий культурно-православный центр
Походный Атаман МГКО СКФ Ярков Ю.Н.
17.08.22 20:28
В 1572 году Иван Грозный направил два полка Донских казаков для участия в Северной войне и защиты северных рубежей. В опубликованном в 1951 году М.Н. Тихомировым «Соловецком летописце» второй полови
Комментарий к новости:Казачество на Мурмане – историю передаём детям
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире19:30«Бюро». Художественный сериал, сез.3 серия 4 (16+)20:30«Стендапер по жизни». Художественный фильм (16+)22:05«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области самая высокая заработная плата за январь-июнь 2022 года отмечена в рыболовстве и рыбоводстве - Мурманскстат-PRO Валюту (16+)Банк России расширил возможности по продаже наличных долларов и евро населению-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №2 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 27 и 29 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Президент РФ увеличил штатную численность Вооруженных сил страны
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Эксперт «SuperJob» рассказывает мурманчанам, что делать, если заболел до или во время отпуска
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика