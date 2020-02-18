В воскресенье состоится первый турнир по юкигассен среди школьников Мончегорска

В воскресенье, 23 февраля, на озере Лумболка – на территории Центра семейного отдыха «Берег развлечений» – школьники Мончегорска сразятся за звание сильнейшей снежной команды в турнире по юкигассен.

«Юкигассен» – командная игра в снежки по правилам, увлекательный зимний вид спорта, всё больше приживающийся в России. В игре на поле принимает участие две команды из восьми человек каждая. Задача – захватить флаг либо выбить снежками всех игроков команды-соперника. Игра требует от участников сплочённости, взаимовыручки, слаженной работы, умения правильно построить стратегию и выбрать тактику. Турнир проводится по международным правилам, утверждённым федерацией Японии – страны, где зародился юкигассен.

Проект «Для тех, кто знает толк в снеге» реализуется в Мурманской области с 2014 года. Ранее игры проводились среди работающей молодёжи и студентов региона. В 2019 году организаторы турнира – Ассоциация юкигассен Мурманской области – решили расширить возрастные границы участников и провели первый турнир по юкигассен среди школьников Кировска. В этом году школьные игры было решено провести и в Мончегорске.

«На нас вышла инициативная группа молодёжи с предложением организовать школьный юкигассен-турнир, – рассказала Анна Шнайдер, заместитель начальника отдела культуры, молодёжной политики и взаимодействия с общественными объединениями администрации Мончегорска. – Мы решили поддержать эту инициативу и совместно с мончегорскими активистами Леонидом Гнибедой и Владимиром Шустровым – представителями Центра семейного отдыха «Берег развлечений» – обратились за поддержкой к организаторам областного проекта «Для тех, кто знает толк в снеге».

Игры начнутся в воскресенье в 12.00 на набережной озера Лумболка. К участию в турнире будет допущено девять команд, которые первыми подадут заявки. Подробную информацию по участию в турнире можно получить по телефону (81536) 5-00-36 (доб. 703).