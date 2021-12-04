В воскресенье в Мурманске будет работать «Новогодний базар» и состоится открытие главной городской ёлки

В Мурманске 5 декабря в 14 часов на площади перед ГДЦ «Арктика» состоится торжественная церемония открытия главной городской новогодней ёлки.

На тротуаре вдоль улицы Ленинградской с 12 до 17 часов будет организована ярмарочная торговля «Новогодний базар».

В 15 часов начнётся театрализованное представление, во время которого глава региона Андрей Чибис выступит с приветственным словом перед участниками церемонии зажжения праздничных огней.

Как сообщает администрация города Мурманска, в связи с проведением церемонии открытия главной городской новогодней ёлки будет перекрыто движение и запрещена парковка всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца по улице Ленинградской - от улицы Профсоюзов до улицы Воровского с 00 до 18 часов 5 декабря.

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457289936%2Fwall-4185250_137513