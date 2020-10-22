В воскресенье в Мурманске проводится акция по сбору вторсырья

При активной поддержке специалистов «ЭкоСистемаСервиса» в это воскресенье, 25 октября, с 15.00 до 18 часов в Мурманске будет проводиться акция по сбору вторсырья.

Пункт приёма вторичных ресурсов принимает только следующие виды пластика: ПЭТ бутылки маркировки № 1 (кроме бутылок от масла); бутылки маркировки 2 и 4 (моющие средства, шампуни); пакеты маркировки 2 и 4 (пакеты-майки, плотные пакеты, фасовочные); дозаторы (от жидкого мыла, гелей) и изделия из полипропилена и фольги.

Всё вторсырьё должно быть чистым, смятым и расфасовано согласно виду и маркировке.

Во время этой акции можно сдать «Крышечки надежды», вырученные средства с переработки которых, отправятся на благотворительность.

Пункт приёма располагается по адресу: г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 25/26, вход со двора, крайний левый подъезд, 5-й этаж.

Организаторы мероприятия предупреждают, что вход осуществляется строго в медицинских масках и с соблюдением безопасной дистанции.