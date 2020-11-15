В воскресенье в Мурманске состоится сбор вторсырья

Сегодня, 15 ноября, с 15 до 18 часов по адресу: г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 25/26 (вход со двора, крайний левый подъезд, 5-й этаж) пройдёт сбор вторсырья. Акция проводится при поддержке «ЭкоСистемаСервис».

Организаторы мероприятия предупреждают, что принимаются только следующие виды пластика: ПЭТ бутылки маркировки «1» (кроме бутылок из под масла); бутылки маркировки «2» и «4» (моющие средства, шампуни); пакеты маркировки «2» и «4» (пакеты-майки, плотные пакеты, фасовочные); дозаторы (от жидкого мыла, гелей); изделия из полипропилена (маркировка «5») и фольги.

Всё вторсырьё должно быть чистым, без этикеток, смятым и расфасованым согласно видам и маркировке.

Также в воскресенье можно сдать «Крышечки надежды», вырученные средства с переработки которых отправятся на благотворительность.

Вход строго в масках, с соблюдением безопасной дистанции!